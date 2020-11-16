بلدية الغبيري: التزام شبه تام بالاقفال ومخالفات في سوق الرحاب صبرا

أعلنت بلدية الغبيري في بيان، أن شرطة البلدية وقوى الامن الداخلي أقامت منذ الصباح الباكر، حواجز لمراقبة قرار المفرد والمزدوج، وكان الالتزام بنسبة 90% ضمن إطار الغبيري، وتم تسطير محاضر للمخالفين. كما قامت الشرطة البلدية بجولة تفقدية على سوق الغبيري لبيع الإكسسوارات وقطع غيار السيارات، وسجلت نسبة التزام بلغت 95%، وتفقدت سوق الخضار ضمن المدينة الرياضية، حيث كان واضحا الإلتزام بوضع الكمامة بنسبة 90%".

ولفت البيان الى أنه "بالنسبة الى سوق الرحاب صبرا، فقد نفذت شرطة بلدية الغبيري بالتعاون مع فصيلة بئر حسن، دوريات راجلة وتبين وجود مخالفات عديدة وعدم التزام بقرار الإقفال، فتم تسطير محاضر للمخالفين".