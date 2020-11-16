لبنان

"فتح" شعبة المية ومية: سنضرب بيد من حديد كل من يخل بأمن المخيم واستقرار أهله

Lebanon 24
16-11-2020 | 18:26
A-
A+
Doc-P-766626-637411488933073296.jpg
Doc-P-766626-637411488933073296.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اصدرت حركة "فتح" - شعبة المية ومية بيانا حول الأحداث الأخيرة في المخيم، اشارت فيه الى انه "على مدار اليومين الماضيين عمدت جهات مأجورة إلى إلقاء قنابل على أسطح منازل الأهالي الآمنين في مخيم المية ومية من بعد منتصف الليل، مسببة حالة من الذعر في المخيم، وعلى الفور تعاطينا مع الأمر، واستنفرت الجهود للوقوف على حيثياته. وإذ نحمد الله على عدم وقوع أية إصابات، فإننا نستنكر بشدة هذا الفعل المدان الذي لا يدل إلا على جبن مرتكبه بتعمده إلقاء القنابل تحت ساتر الليل لترهيب أبناء شعبنا وخلق جو من الخوف والتوتر، في ظل حالة الاستقرار التي يعيشها المخيم".

واكدت انها "تتابع الموضوع من كثب منذ اللحظة الأولى، وسنواصل العمل على الأرض لكشف ملابسات ما حدث، وسنضرب بيد من حديد كل من يخل بأمن المخيم وأمان واستقرار أهله، لأن أمن وسلامة شعبنا خط أحمر لن نسمح بالمساس به وتجاوزه من قبل أي كان".

واهابت بـ"أبناء شعبنا عدم نشر أي خبر دون التأكد من صحته ومرجعيته، والحذر من الانسياق خلف ما تتداوله بعض مجموعات وصفحات التواصل الاجتماعي المشبوهة من أخبار مفبركة لا صحة لها، تهدف لتوتير الأوضاع وإحداث بلبلة في المخيم".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:44 | 2020-11-17
09:41 | 2020-11-17
09:38 | 2020-11-17
09:18 | 2020-11-17
09:11 | 2020-11-17
09:00 | 2020-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website