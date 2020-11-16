غرق طفلين في إحدى البرك الزراعية في سهل بلدة النبي شيت

قضى طفلان قضيا غرقا في إحدى البرك الزراعية في سهل بلدة النبي شيت، هما: اللبناني ح. ع. د. والسوري ع. ع. ش، وتم نقل جثتيهما إلى إحدى مستشفيات المنطقة.