الحاج حسن: لجنة الاتصالات تتعاون مع القضاء للتحقيق بالهدر في القطاع

أكد رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن، في حديث تلفزيوني، أن "قطاع الاتصالات في لبنان يعاني هدرا كبيرا للمال العام عبر التلزيمات والصيانة والايجارات والإعلانات والرعايات وغيرها"، مشيرا الى أن هناك "تعاونا مع السلطة القضائية من اجل التحقيق واصدار الأحكام بحق المرتكبين".

ولفت الى أن "اللجنة أجرت دراسات وتقييما لحسابات شركات الخلوي واوجيرو والبريد وفق المعايير العالمية"، موضحا أن "عقود الرعايات والدعايات لشركات الإتصالات لا معنى لها، حيث لا يوجد تنافس بين هذه الشركات".