دياب ترأس اجتماعا امنيا ونوه بجهود الأجهزة خلال أيام الإقفال الأولى... هذا ما دعا إليه!

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اجتماعا أمنيا، حضره الوزيران زينة عكر ومحمد فهمي، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، مدير المخابرات العميد أنطوان منصور، العميد الياس البيسري، رئيس فرع المعلومات العميد خالد حمود، مساعد مدير أمن الدولة العميد سمير سنان ورئيس شعبة الخدمة والعمليات العقيد جان عواد، ومستشاري رئيس الحكومة خضر طالب وبترا خوري.

ونوه دياب ب"الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية خلال أيام الإقفال الأولى"، ودعا الى "ضرورة الاستمرار بتطبيق الاجراءات".