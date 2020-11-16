لبنان

محاضر ضبط في صور بحق السيارات المخالفة... وكم بلغت نسبة الاقفال فيها؟

Lebanon 24
16-11-2020 | 19:24
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 نظمت في صور عشرات محاضر الضبط بالسيارات المخالفة لقرار المفرد والمزدوج، اضافة الى عدم ارتداء الكمامات. كما أقامت حواجز ظرفية وثابتة في صور ومنطقتها.


وكانت مدينة صور التزمت التزاما شبه كامل بقرار الاقفال، وبلغت نسبة الالتزام 90%. وحذرت الأجهزة الأمنية المخالفين من انهم سيتعرضون لغرامة مالية وتسطير محاضر ضبط بحقهم.

من جهة اخرى قامت شرطة بلدية صور بجولة على الأسواق والمحال التي يشملها قرار الإقفال للتأكد من الالتزام. كما أقامت حاجزا عند مدخل المدينة الشمالي بعد الخامسة مساء، ومنعت دخول السيارات الى المدينة بأستثناء اهالي المدينة.
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