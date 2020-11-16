مزور البطاقات الصحافية في قبضة القوى الأمنية.. اليكم التفاصيل

اوقفت قوى الامن الداخلي المدعو ح.ح. بسبب بيعه بطاقات اعلامية تحت اسم شبكة اخبار سوريا ولبنان وشبكة اخبار ستار ليبانون وادعائه صفة صحافي.وكان بيان وزارة الداخلية قد أشار الى انه تم توقيف ح. بسبب تجول اشخاص غير اعلاميين ببطاقات مزورة، حيث يجري توقيفهم وسحب البطاقات غير الشرعية منهم. كما علم ان ح. اعطى عشرات البطاقات مقابل بدل مادي يتراوح ما بين 50 و٢٠٠ الف ليرة للبطاقة، حتى انه لا يملك الاسماء من كثرتها.