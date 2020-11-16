خلية الازمة في حرار: العدد الاجمالي للمصابين بكورونا 18 حالة

أفاد التقرير اليومي لخلية الأزمة في بلدة حرار في بيان، أنه "بعد التأكد من ان حالة الوفاة الأخيرة في البلدة كانت بسبب فيروس كورونا، فقد أصبح عدد الإصابات المسجلة منذ 17 آذار 18 حالة: 14 تم شفاؤها، 3 يتلقون العلاج المناسب، وهناك 30 حالة من المخالطين ضمن الحجر المنزلي وحالة وفاة".

وأملت خلية الازمة من "المخالطين الذين لم يتم التبليغ عنهم ومن يتحسسون عوارض المرض، الإلتزام بتدابير السلامة العامة والإتصال على الرقم 70745748"، مذكرة الأهالي بضرورة "التقيد بتطبيق إجراءات الوقاية للحد من انتشار الوباء".