بلدية الغازية : اصابتان جديدتان بكورونا في البلدة

اعلنت بلدية الغازية في قضاء صيدا في تقريرها اليومي عن اصابتين جديدتين بالكورونا وبهذا يصبح العدد التراكمي للحالات 228 مع تسجيل 215 حالة شفاء ، و11 حالة قيد الحجر المنزلي والمتابعة من قبل خليه الازمة في البلدية.