لبنان

بلدية الغازية : اصابتان جديدتان بكورونا في البلدة

Lebanon 24
16-11-2020 | 20:50
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اعلنت بلدية الغازية في قضاء صيدا في تقريرها اليومي عن اصابتين جديدتين بالكورونا وبهذا يصبح العدد التراكمي للحالات 228 مع تسجيل 215 حالة شفاء ، و11 حالة قيد الحجر المنزلي والمتابعة من قبل خليه الازمة في البلدية.
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الغازية

كورونا

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