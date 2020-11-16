لقاء سري بين عون والحريري.. إليكم التفاصيل

أفادت معلومات قناة "الجديد" أن لقاءً سريا جمع رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري عصرا في قصر بعبدا، الا انه لم يسجل أي تقدم وأبقى العقد على حالها، كما جرى تقييم زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل والتأكيد على المبادرة الفرنسية.