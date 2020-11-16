تأثير حزب الله وحكومة لبنان.. بين بومبيو ولودريان

كشفت وزارة الخارجية الأميركية ان الوزير مايكل بومبيو بحث مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان تأثير حزب الله "الخبيث" في لبنان والجهود التي تقوم بها واشنطن باتجاه تشكيل حكومة استقرار واصلاحات في لبنان.وشدد الطرفان على أهمية التحالف عبر الأطلسي"، وأكدا خلال لقائهما في باريس أن "هدفهما المشترك في وحدة الناتو".كما شدد الطرفان على أهمية المصالحة السياسية في ليبيا ضمن إطار عملية سياسية بقيادة الأمم المتحدة.وناقش بومبيو التحالف القوي في مواجهة النشاط الخبيث للحزب الشيوعي الصيني في أوروبا وانتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ.وأكد بومبيو ولودريان على جهودهما المشتركة في مجال الديمقراطية والأمن والازدهار في منطقة الساحل.