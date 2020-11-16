لبنان

بيان للخارجية الفرنسية حول المساعدات للطلاب اللبنانيين في فرنسا... هذا ما جاء فيه!

Lebanon 24
16-11-2020 | 20:59
A-
A+
Doc-P-766665-637411572054934856.jpg
Doc-P-766665-637411572054934856.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وزعت السفارة الفرنسية تصريحا للناطقة باسم وزارة الخارجية انياس فاندر موهل عن المساعدات الجديدة التي خصصتها فرنسا للطلاب اللبنانيين الجدد الذين يودون الدراسة في فرنسا من خلال برنامج معكم وجاء فيه :"امتدادا للدعم المقدم لشبكة التعليم الابتدائي والثانوي الفرنسية والفرنكوفونية في لبنان، أعلن رئيس الجمهورية ايمانويل ماكرون خلال زيارته لبيروت في 1 أيلول 2020 عن إنشاء نظام دعم لاقامة ولدراسة الطلاب لبنانيين الذين وصلوا حديثا إلى فرنسا".
 
وأشار البيان الى انه "من أجل دعم هؤلاء الطلاب والمساهمة في تقارب الشبيبة الفرنسية واللبنانية، أنشأت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية برنامج "معكم" ويبلغ قدره نحو 3 ملايين يورو. يستهدف البرنامج، الذي تنفذه Campus France، نحو 3000 طالب لبناني وافدين جددا ومسجلين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية في فرنسا، وهذا النظام يضاف الى برنامج المنح الدراسية الذي يمنح بشكل خاص الى الطلاب المستحقين".

اضاف البيان:"ان جهود فرنسا في إطار برنامج "معكم" تعبر عن التزامها بمساعدة اللبنانيين، وخاصة الشبيبة فيه لمواجهة الأزمة ورغبتها في تعزيز التنقل الدولي للطلاب والتبادل العلمي بين فرنسا ولبنان.وان المساعدات الإنسانية الطارئة التي تم اتخاذها بعد انفجار 4 آب 2020 في بيروت عززت بدعم مالي قدره 50 مليون يورو للبنان في مجالات الصحة والتوظيف والإسكان والثقافة والتربية".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:44 | 2020-11-17
09:41 | 2020-11-17
09:38 | 2020-11-17
09:18 | 2020-11-17
09:11 | 2020-11-17
09:00 | 2020-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website