مخاوف من "تركيب أفلام".. مكرم رباح يكشف تفاصيل ما حصل معه بمطار بيروت

أعلن الناشط السياسي مكرم رباح أنّ عناصر من "الأمن العام" في "مطار رفيق الحريري الدولي" اقتادوه مع أغراضه للتدقيق بينما كان في طريقه إلى دبي، مشيراً إلى أنهم "طلبوا منه تفتيش أجهزة الإلكترونية من هاتف وحاسوب، إلا أنه رفض واتصل بمحاميه".

وفي حديث لصحيفة "النهار"، كشف رباح أنّ "مرجعاً قضائياً تواصل مع مسؤول رفيع في الأمن العام، قائلاً أنه لا يحق ايقاف رباح واحتجازه من دون إشارة قضائية".

وبعد اتصالات أطلق رباح الذي بقي في بيروت، فيما أعرب الأخير عن مخاوفه من ممارسات بوليسية و "تركيب أفلام"، في نهج أمني مرفوض ومُدان.

إلى ذلك، نشر رباح عبر حسابه على "فيسبوك" صورة للصحافي الراحل سمير قصير، وأرفقها بتعليق جاء فيه: "الحق والعدالة والدستور.. عسكر على مين.. أنا بخير وفي منزلي، واتحضر للسفر غداً".