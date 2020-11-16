3 إصابات جديدة بـ"كورونا" في الهرمل

سجلت "لجنة التتبع والترصد" في الهرمل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا، في حين أنه جرى التواصل معهم لاجراء مسح للمخالطين، والطلب منهم الحجر التام في انتظار قرار وزارة الصحة بشأن حملات الفحوصات.



