لبنان

هكذا توزعت اصابات كورونا على المناطق (صور)

Lebanon 24
16-11-2020 | 21:55
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نشرت وزارة الصحة جدولا يظهر توزع اصابات كورونا الجديدة على المناطق والبلدات اللبنانية.
 
وكانت وزارة الصحة العامة اعلنت تسجيل 1016 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 106446 حالات.
 
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وزارة الصحة

كورونا

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