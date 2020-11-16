هكذا توزعت اصابات كورونا على المناطق (صور)

وكانت وزارة الصحة العامة اعلنت تسجيل 1016 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 106446 حالات.

نشرت وزارة الصحة جدولا يظهر توزع اصابات كورونا الجديدة على المناطق والبلدات اللبنانية.