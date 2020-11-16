معوض: ما جرى مع مكرم رباح مؤشر خطير في ملف الحريات في لبنان

غرد النائب المستقيل ميشال معوض عبر " تويتر" قائلاً: "‏ما جرى مع الناشط السياسي والأستاذ الجامعي الدكتور مكرم رباح من توقيف اعتباطي، من دون إشارة قضائية مؤشر خطير في ملف الحريات في لبنان. نحذر المعنيين من أي محاولة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء ونحث القضاء اللبناني على السيطرة على الأجهزة الأمنية لعدم التفلت مجددا".

