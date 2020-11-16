لبنان

"الصحة العالمية" أوصت لبنان بالإقفال لـ6 أسابيع.. "كورونا" منتشر بشكل كبير!

Lebanon 24
16-11-2020 | 23:11
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أوضح مدير مستشفى رفيق الحريري فراس أبيض أن "كورونا منتشر بشكلٍ كبير في المجتمع اللبناني ولم يعد محصوراً ببؤرٍ معينة"، لافتاً الى أن "نسبة تزايد أعداد مرضى الوباء كانت أسرع من قدرتنا على زيادة عدد الأسرّة في المستشفيات ومن هنا جاءت أهمية الإقفال العام".

 

وأشار أبيض في حديث لبرنامج "عشرين 30" الى أن "منظمة الصحة العالمية في لبنان أوصت بالإقفال العام لمدة 6 أسابيع لكن الإقفال تم على مدى أسبوعين فقط".

 

وشدد ابيض على ان "اسرّة العناية الفائقة هي من اهم الامور الصحية التي نركز عليها حالياً، ولكن نسبة التزايد بأعداد المصابين كانت اسرع من نسبة زيادرة عدد الاسرّة، ونحن بدأنا بالتفكير بطريقة تخفف من عملية التسارع وعملية الاغلاق يتم اعتمادها بكل دول العالم لكي نستعد للوضع المقبل".

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