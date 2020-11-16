تسجيل 13 إصابة بـ"كورونا" في المتن الأعلى

أعلنت خلية الأزمة التابعة لوكالة داخلية المتن الأعلى في الحزب التقدمي الإشتراكي، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزّعت على: الخلوات- فالوغا 9، القلعة 3 وبتخنيه1.



