تخوّف من عقوبات على شخصيات لبنانية بعد لقاء ماكرون - بومبيو

تخشى المصادر المتابعة في بيروت عبر "الأنباء" الكويتية، من نتائج لقاء ماكرون - بومبيو في باريس، في ضوء ما تسرّب من معلومات عن عقوبات سياسية سوف تنزل ببعض المرجعيات اللبنانية، بعد انقضاء مهل المراجعات والانذارات والضربات الانتقامية بعصا العقوبات المالية الاميركية.