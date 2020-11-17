لبنان

خلاف داخل تيّار واحد

Lebanon 24
17-11-2020 | 00:26
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يدور خلاف داخل تيّار موالٍ، ويتمركز الاستقطاب حول رؤوس ثلاثة، تتباين المواقف بينها على نحو خلافي واضح، تجاه غالبية المسائل المطروحة تقريباً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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