خلاف داخل تيّار واحد

يدور خلاف داخل تيّار موالٍ، ويتمركز الاستقطاب حول رؤوس ثلاثة، تتباين المواقف بينها على نحو خلافي واضح، تجاه غالبية المسائل المطروحة تقريباً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".