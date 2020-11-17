لبنان

شكوى من قلّة المعلومات

Lebanon 24
17-11-2020 | 00:37
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يشكو مرجع معني من قلة المعلومات التي تصله تباعاً حول ما يدور في الاجتماعات المغلقة بين مسؤولين كبيرين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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17/11/2020 09:56:38 Lebanon 24 Lebanon 24
يشكو مرجع معني من قلة المعلومات التي تصله تباعاً حول ما يدور في الاجتماعات المغلقة بين مسؤولين كبيرين (اللواء)
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17/11/2020 09:56:38 Lebanon 24 Lebanon 24
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