لبنان

"لبنان القوي" لـ "اللواء": التسمية يمكن ان تكون مشتركة بين الحريري وباسيل

Lebanon 24
17-11-2020 | 00:48
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بقيت مواقف كُلٍّ من الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري والنائب جبران باسيل على حالها لجهة تسمية الوزراء المسيحيين، لكن مصادر تكتل لبنان القوي قالت لـ "اللواء": ان "التسمية يمكن ان تكون مشتركة بين الحريري وباسيل وبما يُرضي الطرفين ويُلبي معايير تشكيل حكومة الاختصاصيين غير الحزبيين، بحيث يطرح كل طرف الاسماء التي لديه ويجري التوافق حولها".
واستدركت المصادر بالقول: "لكن المهم ان يقتنع الحريري بالتواصل مع باسيل كما تواصل مع اغلب الكتل النيابية، لا ان يكتفي بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، طالما ان المبادرة الفرنسية تنص على تشكيل حكومة المهمة بالتوافق بين كل القوى السياسية".
المصدر: اللواء
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