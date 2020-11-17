لبنان

اعفاءات بلا حساب

Lebanon 24
17-11-2020 | 04:23
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قال نائب سابق ان النواب الحاليين يتسابقون على تقديم مشاريع لاعفاءات ضريبية بذريعة خدمة المواطنين من دون اي اعتبار لوضع الخزينة العامة التي تتقلص مداخيلها.
المصدر: النهار
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