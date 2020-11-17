لا تدوير للزوايا

يُنقل عن أحد المشاركين في لقاء مع مرجع نيابي بارز، أنّ الاخير لن يتمكن هذه المرة من تدوير الزوايا لأنّ المسألة تتخطى الحكومة وتدخل في سياق صراع إقليمي ودولي، مبدياً تشاؤمه من أي حلول بين رئيس تيار بارز والرئيس المكلف.