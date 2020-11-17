لبنان

لا تدوير للزوايا

Lebanon 24
17-11-2020 | 04:25
A-
A+
Doc-P-766735-637411858013274646.jpg
Doc-P-766735-637411858013274646.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يُنقل عن أحد المشاركين في لقاء مع مرجع نيابي بارز، أنّ الاخير لن يتمكن هذه المرة من تدوير الزوايا لأنّ المسألة تتخطى الحكومة وتدخل في سياق صراع إقليمي ودولي، مبدياً تشاؤمه من أي حلول بين رئيس تيار بارز والرئيس المكلف.
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
الحريري: ارفض العودة وفق معادلة اما سعد الحريري وجبران باسيل داخل الحكومة او خارجها، لكن اظن انها لم تعد مطروحة
lebanon 24
17/11/2020 09:57:15 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب جبران باسيل لـ"الحدث": لدينا مشاكل مع حزب الله قد تصل الى حد الفراق لكن فك الحلف معه قرار داخلي
lebanon 24
17/11/2020 09:57:15 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري: ندين بأشد العبارات الاعتداء الجبان الذي وقع في مقبرة الخواجات في مدينة جدة اثناء احتفال لعدد من القناصل الاجانب لمناسبة انتهاء الحرب العالمية الاولى
lebanon 24
17/11/2020 09:57:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بومبيو: طبقنا قرار ماغنيتسكي للعقوبات ضد وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل بسبب ضلوعه في الفساد
lebanon 24
17/11/2020 09:57:15 Lebanon 24 Lebanon 24

سعد الحريري

جبران باسيل

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:44 | 2020-11-17
09:41 | 2020-11-17
09:38 | 2020-11-17
09:18 | 2020-11-17
09:11 | 2020-11-17
09:00 | 2020-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website