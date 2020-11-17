ايام قاحلة

ردد أحد أصحاب المصارف في لقاء اجتماعي أنّ البلد سيمر بأيام قاسية جداً، إذ لم يدخل مصرفه ولبنان أي دولار منذ فترة طويلة، وهذا الأمر يبدو انه سيستمر في المرحلة المقبلة.