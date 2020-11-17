عون يرفض الضغوط الأميركية: قهوجي مديراً للمخابرات الخميس؟

كتبت "الأخبار": بخلاف الضغوط الأميركية ورغبة قائد الجيش العماد جوزف عون، رفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، التمديد لمدير المخابرات طوني منصور في منصبه، ووجّه بتعيين العميد أنطوان قهوجي مديراً للمخابرات، خلفاً لمنصور الذي يُحال على التقاعد في غضون ثلاثة أسابيع. وفيما كان قائد الجيش يمنّي نفسه بالتمديد لمنصور، حسم رئيس الجمهورية الأمر، برفضه التمديد في أي موقع أمني. ومن المتوقع أن يعرض قائد الجيش اقتراح تعيين قهوجي على المجلس العسكري يوم الخميس المقبل، ليوافق الأخير على الاقتراح ليُرفَع إلى وزيرة الدفاع زينة عكر.

ويرأس قهوجي «الفرع الفني» في مديرية المخابرات، منذ سنوات، وهو الفرع الذي يتولى أعمال التنصّت والتعقّب التقني. وقد توسّع عمل الفرع منذ عام 2005، بعد تلقّيه أجهزة ومعدات وبرامج من عدد من الدول، فضلاً عن زيادة عديده وإخضاعهم لدورات تدريبية. ولم يكن قهوجي خيار رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، الذي كان يفضّل ضابطاً آخر، ولا خيار قائد الجيش الذي أراد تكليف أحد الضباط المقربين منه لإدارة المخابرات، في حال تعذّر التمديد لمنصور، ولو بالتكليف لا بالأصالة.