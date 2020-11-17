لبنان

لقاء سري في بعبدا لم يقدّم أو يؤخّر!

Lebanon 24
17-11-2020 | 06:49
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كتبت "الجمهورية": بعد أسبوعٍ على آخر اجتماع مُعلن عنه بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري الاثنين الماضي، كشفت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" انّ لقاء جديداً جمعهما بعد ظهر امس في قصر بعبدا بقيَ بعيداً من الاعلام، على رغم نفي دوائر بعبدا والصمت المطبق في «بيت الوسط».

 

وافادت معلومات بأنّ اللقاء لم يقدّم أو يؤخّر في مجرى عملية التأليف التي بقيت تحت تأثير الشروط والشروط المضادة، وأنه على رغم من حجم الضغوط الخارجية، ولا سيما منها الفرنسية، فإنّ أيّاً من المعنيين لم يَحِد عن تصلبه قيد أنملة لا على مستوى توزيع الحقائب ولا على مستوى الاسماء.

المصدر: الجمهورية
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