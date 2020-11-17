لبنان يشهد حالة عدم استقرار سريعة.. وطقس مشمس حتى هذا الموعد!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" انه مجدداً يخترق المرتفع الجوّي الآزوري القارة الأوروبية ويستقر في وسطها بقيم تتراوح بين 1025 و 1035hp ما يساهم بانحراف المنخفضات الجوية المتجهة من المحيط الاطلسي شرقاً، نحو البحر المتوسط وجنوب ايطاليا لتضرب منطقة الشرق الأوسط في القسم الأخير من تشرين الثاني وبدءاً من مساء الخميس.

فيما يزداد حجم المنخفض فوق جنوب ايطاليا وشمال ليبيا، ليتجه نحو لبنان، من المنتظر ان يتمركز فوق جنوب تركيا بسبب نشاط المرتفع الشبه مداري فوق الاردن والعراق، فيتحوّل مجرى الرياح الى جنوبية شرقية تعبر الاردن ولبنان وتقف صدّاً امام الأمطار المزمعة ان تضرب المنطقة، فتتساقط الامطار على السواحل اللبنانية والسورية والفلسطينية والجبال الغربية كدرجة اولى ومن ثم البقاع وشمال الاردن، ويمكن القول حتى الساعة: انها حالة عدم استقرار سريعة، ما لم يضعف الشبه مداري وتتراجع الرياح الجنوبية الشرقية عن لبنان التي ستسبب ارتفاعاً بدرجات الحرارة حتى صباح الجمعة.

طقس الثلاثاء: غائم جزئياً مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة التي ستسجل

على الساحل: 24/25 درجة نهاراً. تنخفض ليلاً الى 20

في البقاع: 19 درجة نهاراً وتنخفض ليلاً الى 8

على الجبال 1200 متر: 15 نهاراً و 6 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 6 نهاراً و 2 ليلا

الرياح: شرقية الى جنوبية شرقية سرعتها بين 20 و 25كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1020hpa

الرطوبة: 60% الى 70%