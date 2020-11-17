بعد حادثة مطار بيروت: رباح يغّرد.. ما علاقة السلاح غير الشرعي؟

غرّد الناشط السياسي والأستاذ في الجامعة الأميركية مكرم رباح عبر "تويتر" قائلاً: "المشكل ان الانسان بيخلق على هيدي الدني صوتوا عالي ومع الوقت بسبب ظروف عديدة بوطي صوتوا".

وأضاف: "أنا خلقت صوتي عالي وانشالله رح موت صوتي أعلى".

ولفت رباح في منشوره الى أن "الدولة والدستور هي حمايتنا من السلاح غير الشرعي وسلاح الفساد ويلي مفكر انه من الممكن أن نبني بلدا بلا ما نخلص من هول يكون مخطئ".

جرى توقيف رباح في مطار بيروت، لافتة الى أنه تمت مصادرة جواز سفره وهاتفه من دون معرفة الأسباب.



وأعلن رباح بعدها أنّ عناصر من "الأمن العام" في "مطار رفيق الحريري الدولي" اقتادوه مع أغراضه للتدقيق بينما كان في طريقه إلى دبي، مشيراً إلى أنهم "طلبوا منه تفتيش أجهزة الإلكترونية من هاتف وحاسوب، إلا أنه رفض واتصل بمحاميه".

وفي حديث لصحيفة "النهار"، كشف رباح أنّ "مرجعاً قضائياً تواصل مع مسؤول رفيع في الأمن العام، قائلاً أنه لا يحق ايقاف رباح واحتجازه من دون إشارة قضائية". وانتشرت معلومات مساء أمس الاثنين أنّهلافتة الىنه تمت مصادرة جواز سفره وهاتفه من دون معرفة الأسباب.وأعلن رباح بعدها أنّ عناصر من "الأمن العام" في "مطار رفيق الحريري الدولي" اقتادوه مع أغراضه للتدقيق بينما كان في طريقه إلى دبي، مشيراً إلى أنهم "طلبوا منه تفتيش أجهزة الإلكترونية من هاتف وحاسوب، إلا أنه رفض واتصل بمحاميه".وفيكشف رباح أنّ "مرجعاً قضائياً تواصل مع مسؤول رفيع في الأمن العام، قائلاً أنه لا يحق ايقاف رباح واحتجازه من دون إشارة قضائية".

وبعد اتصالات أطلق رباح الذي بقي في بيروت، فيما أعرب الأخير عن مخاوفه من ممارسات بوليسية و "تركيب أفلام"، في نهج أمني مرفوض ومُدان.

