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لبنان
10 حالات إيجابية بـ"كورونا" في كفررمان
Lebanon 24
17-11-2020
|
09:11
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أعلنت بلدية كفررمان في بيان، تسجيل 10 حالات إيجابية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الحالات الى 26.
وأكدت أن جميع المصابين يخضعون للحجر المنزلي، لافتة إلى أهمية الحجر 14 يوما لجميع المخالطين.
وحذرت جميع الاهالي من التراخي في سبل الوقاية وعدم وضع الكمامة، مذكرة بضرورة تبليغ خلية الازمة عند حصول اي عوارض او اجراء فحص الpcr على الارقام الاتية:
03699780
70333992
03467724
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