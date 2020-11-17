10 حالات إيجابية بـ"كورونا" في كفررمان

أعلنت بلدية كفررمان في بيان، تسجيل 10 حالات إيجابية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الحالات الى 26.وأكدت أن جميع المصابين يخضعون للحجر المنزلي، لافتة إلى أهمية الحجر 14 يوما لجميع المخالطين.وحذرت جميع الاهالي من التراخي في سبل الوقاية وعدم وضع الكمامة، مذكرة بضرورة تبليغ خلية الازمة عند حصول اي عوارض او اجراء فحص الpcr على الارقام الاتية:036997807033399203467724