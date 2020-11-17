إليكم مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة حتى اليوم

أعلنت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها الخاص على تويتر ان مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتباراً من تاريخ 14-11-2020 ولغاية الساعة 8:00 من تاريخ اليوم 17-11-2020 منعاً لانتشار فيروس كورونا هو 10479 محضرا .

مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتباراً من تاريخ 14-11-2020 ولغاية الساعة 8:00 من تاريخ اليوم 17-11-2020 منعاً لانتشار فيروس #كورونا #إلتزامك_أمانك #قوى_الامن pic.twitter.com/hG0F005LbA — قوى الامن الداخلي (@LebISF) November 17, 2020