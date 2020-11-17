المصابون بالارقام في مستشفى نبيه بري الحكومي

أفاد مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي في النبطية بتقريره الأسبوعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، والذي يبين بالأرقام الحالات في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.وجاء في التقرير:- عدد المرضى الذين دخلوا قسم الطوارىء للمتابعة: 94 حالة، بينهم 12 حالة أدخلوا الى غرف العناية الفائقة.- عدد الحالات التي تم نقلها الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 18 حالة.- 5 حالات وفاة.- عدد الحالات التي تعافت وغادرت المستشفى: 10 حالات.- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الاسبوع الماضي: 452 فحصا، بينها 98 حالة ايجابية.