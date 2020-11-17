عمال معمل فرز النفايات في سينيق واصلوا إضرابهم

واصل عمال معمل فرز النفايات المنزلية الصلبة في سينيق، إضرابهم المفتوح لليوم الثاني على التوالي، ممتنعين عن استقبال أي شاحنة نفايات، وذلك للمطالبة بتحسين رواتبهم في ظل الغلاء المعيشي وارتفاع الاسعار.وعلى الرغم من مسعى رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي لإيجاد حل توافقي ينهي اضرابهم، الا ان العاملين أصروا على مواصلته حتى تحقيق مطالبهم.