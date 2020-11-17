لبنان

مكتب عويدات: نتابع مخالفات الأملاك البحرية وأي كلام مسيء للقضاة سيكون موضوع ملاحقة

Lebanon 24
17-11-2020 | 10:29
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صدر عن مكتب النائب  العام التمييزي القاضي غسان عويدات البيان الآتي: نلفت انتباه الرأي العام الى أن النيابة العامة التمييزية تتابع قضية الأملاك البحرية، ويتم اتخاذ قرار الختم بالشمع الأحمر لكل مخالفة غير قابلة للتسوية، كما يتم متابعة تحصيل التكاليف المالية بحق المخالفين وذلك في جميع المناطق اللبنانية من  دون الإلتفات الى شخصية المستفيد من المخالفة أو المتضرر منها ، وان ما يتم تداوله في الإعلام و عبر مواقع التواصل الإجتماعي  والتهجم على القاضي الذي يتابع الملف هو موضوع استهجان لعدم مجاراته الحقيقة،  لاسيما أنه يتناول أموراً خاصة ليس لها علاقة بالعمل القضائي السليم الذي يتبعه القاضي المشار اليه، لذلك يقتضي على كل من لديه مراجعة بهذا الموضوع التوجه الى النيابة  العامة  التمييزية  بهذا الشان،  وإن أي كلام مسيء بحق القضاة سيكون موضوع ملاحقة من قبل النائب العام  التمييزي.

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