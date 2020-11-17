لبنان

منخفض جوي مصدره البحر الاسود يصل لبنان الجمعة.. طقس عاصف بانتظارنا

Lebanon 24
17-11-2020 | 11:18
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي وبسيط في درجات الحرارة. وجاء في النشرة الاتي:

طقس مستقر حتى مساء الخميس يتحول الى ماطر وعاصف صباح الجمعة مع وصول منخفض جوي مصدره البحر الاسود.
المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر تشرين الثاني على الساحل : من 20 الى 25 درجة مئوية في الظل .

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية واستقرارها في الداخل كما يتكون الضباب على المرتفعات .
الاربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي وبسيط في درجات الحرارة.
الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ورياح ناشطة مع استمرار تكون الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع.
الجمعة: غائم مع انخفاض في درجات الحرارة وهطول امطار متفرقة، تشتد ظهرا مترافقة مع عواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد احيانا. كما تتساقط الثلوج بدءا من 2400 متر، و يتدنى مستوى تساقطها الى 2000 متر مع تدني درجات الحرارة.


- الحرارة على الساحل من 14 الى 26 درجة، فوق الجبال من 10 الى 20 درجة، في الداخل من 8 الى 20 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية - شرقية، سرعتها بين 10و 30 كم/س.
- الانقشاع: جيد إجمالا.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 80%
- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.
- الضغط الجوي: 767ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 6,11
- ساعة غروب الشمس: 16,34
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