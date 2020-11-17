لبنان

تمارين تدريبية للجيش وتفجير ذخائر

Lebanon 24
17-11-2020 | 11:29
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 25،19،18 و26/ 11/ 2020 اعتباراً من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 22.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب الشواكير – المنشآت في صور، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 16 /11 /2020 ولغاية 23 /12 /2020 ضمناً، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا ـــ الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستعمال متفجرات.

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 24،23،15،14،13 و25 /11/ 2020 ما بين الساعة 8.00 والساعة 22.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة وطى الجوز، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة.

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 16 /11/ 2020 ولغاية 20/ 11/ 2020 ما بين الساعة 7.00 والساعة 22.00 من كلّ يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة.

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
ستقوم طائرات تابعة للقوات الجوية بتنفيذ رماية جوية تعليمية نهارية وليلية، بتاريخي 12 و19 /11/ 2020 اعتباراً من الساعة 7.00 وحتى الانتهاء، في حقل رماية الطيبة وعين بورضاي، بواسطة الأسلحة الرشاشة والصاروخية.


صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:
ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 1/ 11/ 2020 ولغاية 30/ 11/ 2020، بإجراء تمارين تدريبية ليلية ونهارية في مخيم التدريب- تربل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام متفجرات وقنابل صوتية ومدخنة.
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