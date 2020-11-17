الخروقات الجوية والبحرية للعدو الإسرائيلي

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 16/ 11/ 2020 الساعة 11.30 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 13.25 من فوق بلدة علما الشعب.صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 16/ 11/ 2020 ما بين الساعة 8.05 والساعة 8.09، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 296 متراً، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة صوتية في البحر وإطلاق صفارات الإنذار.تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.