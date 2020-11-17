لبنان

نقابة الممرضين هنأت مستشفيي الحريري وبلفو على جائزة المبادرة الذهبية

Lebanon 24
17-11-2020 | 11:38
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هنأت نقابة الممرضات والممرضين في بيان، كلا من إدارة مستشفى رفيق الحريري الحكومي ومستشفى مركز بلفو الطبي والجسم التمريضي في كل منهما، على نيلهما عن جدارة واستحقاق جائزة "المبادرة الذهبية" "نظرا لجهودهما في الاستجابة لفيروس كورونا والعمل المميز الذي قاموا به في خضم الازمة الصحية والمترافقة مع الازمة الاقتصادية والاجتماعية".
وأطلق اتحاد المستشفيات العربية هذه الجائزة بدعم من وزارات الصحة العربية والمكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية ومنتدى السياسات الصحية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وعدد من الجمعيات والمنظمات الصحية العربية.

كذلك هنأت النقابة المدير العام لمستشفى رفيق الحريري الحكومي الدكتور فراس الابيض الذي اختير رجل العام "تقديرا لجهوده وحسن ادارته للمؤسسة التي كانت في طليعة المدافعين في وجه الوباء، وقد اثبتت مكانتها على الصعيد الاستشفائي الرسمي وكان للعاملين في التمريض دور كبير في تحقيق هذا النجاح والصمود".
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