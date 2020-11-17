لبنان

اجراءات امنية في محيط سرايا طرابلس (صورة)

Lebanon 24
17-11-2020 | 11:53
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تنفذ وحدات من الجيش اللبناني وعناصر قوى الامن الداخلي احتياطات في محيط سرايا طرابلس عند المدخلين الامامي والخلفي وذلك تزامناً مع الاعتصام الذي ينفذه عدد من الشبان باتجاه السرايا، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال. 
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