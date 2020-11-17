اجراءات امنية في محيط سرايا طرابلس (صورة)

تنفذ وحدات من الجيش اللبناني وعناصر قوى الامن الداخلي احتياطات في محيط سرايا طرابلس عند المدخلين الامامي والخلفي وذلك تزامناً مع الاعتصام الذي ينفذه عدد من الشبان باتجاه السرايا، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.