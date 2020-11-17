لبنان

اللواء ابراهيم بحث مع كوبيتش في سبل التعاون

Lebanon 24
17-11-2020 | 11:56
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استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، صباح اليوم، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وبحث معه في الأوضاع العامة في لبنان، وسبل تعزيز التعاون القائم بين الأمن العام ومؤسسات الأمم المتحدة.
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اللواء عباس ابراهيم

يان كوبيتش

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