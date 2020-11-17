اللواء ابراهيم بحث مع كوبيتش في سبل التعاون

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، صباح اليوم، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وبحث معه في الأوضاع العامة في لبنان، وسبل تعزيز التعاون القائم بين الأمن العام ومؤسسات الأمم المتحدة.