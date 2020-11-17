ترك ربيع سالم بموجب تعهد أمام التمييزية

استمع المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الى أقوال رئيس النادي اللبناني لليخوت الشراعية في البترون ربيع سالم حول قرار إقفال النادي بالشمع الأحمر، وقد تُرك سالم بموجب تعهد من قبله.