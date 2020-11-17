توقيف متحرش في البترون

أفاد مراسل "لبنان 24" بأن دورية من شعبة المعلومات في البترون أوقفت المدعو م. خ. (مواليد 1990 سوري الجنسية) لإقدامه على التحرش ب ا. ا. (1999)، وتم تسليمه الى فصيلة البترون لاجراء المقتضى القانوني بحقه.