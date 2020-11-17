لبنان

فهمي: من اليوم حتى الجمعة قد نُعيد فتح بعض المصالح في هذه الحال

Lebanon 24
17-11-2020 | 12:53
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أكد وزير الداخلية محمد فهمي أن "الوضع الأمني ممسوك"، مشيرا الى أنّه "من اليوم حتى يوم الجمعة بناءً على عدد الإصابات قد نُعيد فتح بعض المصالح".
جاء ذلك إثر لتصريح له بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وقال فهمي: "مواقف الراعي وطنية منذ زمن بعيد وبالنسبة للحياد كل ما يصب بمصلحة لبنان ندعمه".

وشدد فهمي على أن "الحكومة تدعم كل ما هو لمصلحة الناس"، متمنيا "تسهيل مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري لانقاذ لبنان".
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