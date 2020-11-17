جريمة عائلية مروّعة في طرابلس.. إبن يطعن والده بسكين!

أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال عن إصابة المدعو "و.م" بطعنة سكين في بطنه وخاصرته من قبل إبنه في محلة ساحة التل طرابلس، ليفر بعدها الإبن الى جهه مجهوله من دون معرفة الأسباب.



وبحسب المراسل، عمل الصليب الاحمر على اسعافه ونقله الى احدى المستشفيات لتلقي العلاج.