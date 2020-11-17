عراجي: لدعم الادوية الاساسية وتوحيد معايير علاج كورونا

أكد النائب عاصم عراجي بعد اجتماع لجنة الصحة النيابية، ان "علينا ترشيد دعم الدواء لأن مصرف لبنان لم يعد قادرا على استيراد جميع الأدوية".

وقال: "يجب دعم الادوية الاساسية والمهمة مثل الضغط والقلب والسكري والجهاز العصبي، وهناك أدوية كثيرة مدعومة حاليا ولا لزوم لها".

وأشار الى أن "الاقفال التام له هدفان، الاول إراحة القطاع الطبي والتمريضي بسبب ارتفاع الاصابات والثاني زيادة عدد الاسرة وتجهيز المستشفيات الخاصة لفتح اقسام لكورونا"، مشددا على "توحيد معايير علاج كورونا، والا فلن نجد أسرة في المستشفيات على رغم زيادتها سواء في اقسام العناية أو العزل".