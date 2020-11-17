لبنان

السفير البريطاني بعد لقائه وزني: ضرورة تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت

Lebanon 24
17-11-2020 | 13:50
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استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني سفير بريطانيا لدى لبنان كريس رامبلينغ وتم البحث في الأوضاع الراهنة وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وبعد الاجتماع، صرّح رامبلينغ بالآتي:

"لقد ناقشنا مسائل مهمة جدا، خاصة تلك المتعلقة بالأزمة الاقتصادية القائمة حاليا في البلاد. من الضروري جدا أن تتشكل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن. وحتى يتم ذلك، من المهم على حكومة تصريف الأعمال أن تضطلع بمسؤولياتها، مثل تحضير موازنة العام 2021، وهذا الذي يحصل. كما تناولنا موضوع الدعم وشدّدت على أهمية توجيهه نحو الفئات الأكثر هشاشة، وطبعا تحدثنا عن أهمية القيام بتدقيق جنائي ملائم لحسابات مصرف لبنان".

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