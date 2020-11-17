في البقاع الغربي.. إشكال عائلي تطور الى إطلاق نار وإصابة شخص

أدخل الى احدى مستشفيات البقاع الغربي المدعو ف. م. مصابا بطلقين ناريين من سلاح حربي في قدمه اليسرى من قبل ع. ش. وذلك بسب خلافات عائلية قديمة في البلدة المذكورة، بحسب ما أفادمراسل "لبنان 24" في الشمال.