عطلة الصحافة في ذكرى الاستقلال

صدر عن نقابة الصحافة، البيان الآتي:

"لمناسبة ذكرى الاستقلال الذي يصادف يوم الاحد الواقع فيه 22 تشرين الثاني الحالي، تتوقف الصحف عن العمل في هذا اليوم لتحتجب يوم الاثنين في الثالث والعشرين منه وتعاود الصدور صباح الثلثاء في 24/11/2020 ،وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك.