إطلاق نار باشتباك مسلح في بلدة القصر الحدودية.. والجيش يتحرك!

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن اشتباكاً وقع بين عائلتين في بلدة القصر المحاذية للحدود مع سوريا، على خلفية أعمال التهريب، استخدمت فيه أسلحة خفيفة ومتوسطة وقذائف. ولم يبلغ عن اصابات.



ولاحقا، أفادت الوطنية للإعلام بأن الإشكال حصل بين مسلحين من آل ن. ا وآخرين من آل ج، لخلاف بين شباب بعد تصادم بين سيارتين وإطلاق نار على سيارة صهريج كانت تمر في المكان.



وتحركت آليات للجيش باتجاه المنطقة وسيرت دوريات عسكرية لملاحقة مطلقي النار.



وتنفذ في هذه الاثناء، دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم لمسلحين من العائلتين.