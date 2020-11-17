لبنان

203 محاضر ضبط بحق مخالفين لقرار التعبئة في صيدا

Lebanon 24
17-11-2020 | 13:56
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تواصل قوى الأمن الداخلي بين الحين والآخر تسيير دورياتها واقامة حواجزها في مختلف شوارع وساحات مدينة صيدا والضواحي، وتسطير المزيد من محاضر الضبط بحق المخالفين لقرار التعبئة.

وفي هذا السياق، سجل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تحرير 203 محاضر في المدينة وجوارها، توزعت على الشكل التالي: 74 محضرا بحق اصحاب مؤسسات خالفت قرار الاقفال، 72 محضرا بحق افراد خرقوا قرار الـ"مفرد - مزدوج"، 44 محضرا بحق افراد خرقوا قرار حظر التجول و13 محضرا لعدم وضع كمامة.
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